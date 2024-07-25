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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٤١ م

حزب الله یستهدف موقعين للعدوّ وتُجبر طائراته الحربية على التراجع

حزب الله یستهدف موقعين للعدوّ وتُجبر طائراته الحربية على التراجع

استهدفت المقاومة الإسلامية موقع بركة ريشا وموقع ‏حانيتا وأصابتهما إصابة مباشرة، كما أطلقت صواريخ مضادّة للطائرات على طائرات العدوّ الحربية ‏داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدفت المقاومة الإسلامية موقع بركة ريشا وموقع ‏حانيتا وأصابتهما إصابة مباشرة، كما أطلقت صواريخ مضادّة للطائرات على طائرات العدوّ الحربية ‏داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود‏ ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وفي ما يلي نصوص البيانات:

1- استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع بركة ريشا:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من يوم الأربعاء 24 - 07 - 2024 التجهيزات التجسسية في ‏موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
‏ الأربعاء 24 - 07 - 2024‏
‏18 محرّم 1446 هـ

2- إطلاق صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدوّ الحربية

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، أطلق مجاهدو ‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدوّ الحربية ‏داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود‏ ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
‏ الخميس 25 - 07 - 2024‏
‏19 محرّم 1446 هـ

3- استهداف موقع ‏حانيتا

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:30) من يوم الخميس 25 - 07 - 2024، موقع ‏حانيتا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
‏ الخميس 25 - 07 - 2024‏
‏19 محرّم 1446 هـ

/انتهی/

رمز الخبر 1946838

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