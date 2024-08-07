قائد القوات الجوية البيلاروسية يلتقي العميد واحدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام اللواء آن دري يولانوفيتش لوكانوفيتش، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لجمهورية بيلاروسيا، الذي زار بلادنا بدعوة من قائد القوات الجوية، بزيارة مقر القوات الجوية والتقى وتحدث مع العميد حميد واحدي.

واعتبر العميد واحدي، خلال استقباله قائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي، أن البلدين تربطهما علاقات مشتركة.

وقال: كل مشاكل المنطقة وحتى العالم تحت قيادة أمريكا والكيان الصهيوني السيئ السمعة.

وأضاف قائد القوة الجوية: لقد وصف الإمام الخميني (رض) وايضا الامام الخامنئي (مد ظله العالي)، أمريكا بأم الفساد والشيطان الأكبر الذي يسعى للحرب والصراع ومعارضة الاستقلال الدول .

وأشار العميد واحدي: ليس أمامنا خيار سوى الاستعداد للدفاع وتطوير المعدات العسكرية للدفاع عن بلادنا وسلامة أراضينا.

وأكد العميد واحدي: مستعدون لتطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية المشتركة وتزويد أصدقائنا بخبراتنا في مجالات تصنيع وإنتاج المعدات العسكرية والتعليمية.

وأكد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لجمهورية بيلاروسيا، بينما يثمن دعوة قائد القوات الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على تطوير العلاقات في المجالين الدفاعي والعسكري.

وزار اللواء لوكانوفيتش الاقسام المختلفة من مقر القوات الجوية.

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