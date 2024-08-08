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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٢ م

كنعاني: جرائم الحرب الصهيونية على غزة لا تقل عن فضيحة الهجوم الذري الامريكي على هيروشيما

كنعاني: جرائم الحرب الصهيونية على غزة لا تقل عن فضيحة الهجوم الذري الامريكي على هيروشيما

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: إن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة بالقنابل المحظورة التي تبرعت بها الحكومة الأمريكية لا تقل عن فضيحة الهجوم الذري الذي شنته امريكا على هيروشيما وناجازاكي قبل 79 سنة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا ناصر الكناني، على حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي X: "كيف يمكن لأكبر تهديد للسلم والأمن العالميين أن يحمل رايتهم؟!"

وأضاف: قبل 79 عاما، ومع إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي وحصد أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، جلبت الولايات المتحدة لنفسها العار لكونها الشخص الأول والوحيد الذي استخدم القنبلة النووية ضد المجتمع البشري. ليشكل القصف الذري للمدن المذكورة أكبر وثيقة ودليل على كذب المزاعم الأمريكية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الكنعاني: إن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة بالقنابل المحظورة التي تم التبرع بها والدعم اللامحدود وغير المشروط من الحكومة الأمريكية لا تقل عن فضيحة الهجوم الذري الذي قامت به هذه الدولة على هيروشيما وناجازاكي قبل 79 عاما. . لدى الحكومة الأمريكية العديد من هذه "الامتيازات" في فضائحها.

رمز الخبر 1947298

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