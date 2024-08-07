اللواء سلامي يعلق على اختيار السنوار خلفا للشهيد هنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تابع اللواء سلامي:حماس اختارت شخص يعيش في قلب المقاومة ويقود المقاومة في الميدان منذ 10 أشهر.

وأضاف القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: السنوار كان مرابطا في الساتر الأمامي في معركة صعبة ولم يتراجع خطوة إلى الوراء، ويعرف قيمة المقاومة بشكل جميل.

هذا واختارت حركة المقاومة الاسلامية حماس يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد إسماعيل هنية، موجهة رسائل استراتيجية لكيان الاحتلال الصهيوني الذي اعتقد ان اغتيال الشهيد هنية سيؤثر على تماسك الحركة.

وأكدت الحركة في بيانها: أنّها إذ تعبّر عن ثقتها بالأخ أبي إبراهيم قائداً لها في مرحلة حساسة، وظرف محلي وإقليمي ودولي معقد، فإنها تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدد خطاه، وأن يكتب النصر المؤزر المبين لشعبنا وقضيتنا.

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