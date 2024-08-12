محافظة خراسان الجنوبية تستعد للتعاون مع أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى جواد قناعت مع حاكم ولاية فراه مساء الأحد، وقال: خراسان الجنوبية مستعدة للتعاون الشامل في المجالات الاقتصادية والتجارية مع أفغانستان.

وقال إن الاستراتيجية الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية هي تطوير العلاقات مع الجيران وأضاف: إن القواسم الثقافية المشتركة والتاريخ الطويل للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وأفغانستان والقدرات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مهمة للغاية، مما يوفر فرصًا جيدة للتنمية .

وأعلن محافظ خراسان الجنوبية عن استعداد المحافظة للتعاون مع فراه الأفغانية وقال: المحافظة مستعدة للتعاون في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية والتجارة والتعاون مع القطاع الخاص وتدريب الموارد البشرية المتخصصة والمشاركة في المشاريع التعليمية والتعاون الصحي والعلمي والثقافي.

وشدد قناعت على استعداد خراسان الجنوبية لمزيد من العلاقات مع ولاية فراه الأفغانية، وقال: إن موقع خراسان الجنوبية في الممر الدولي بين الشمال والجنوب، ووجود مطار شهيد كاوه الدولي في بيرجند ومحطة ماهيرود الحدودية من بين قدرات المحافظة لتطوير التجارة مع أفغانستان.

وقال: تعد حدود ماهيرود الموقع الذهبي الأكثر أهمية من حيث ربط المواصلات بين أفغانستان ودول آسيا الوسطى، مضيفا: أن مستوى العلاقات التجارية بين إيران وأفغانستان يمكن أن يرتفع مع استمرار اللقاءات.

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