بزشكيان: من حق ايران الرد على المعتدين وفقا للمعايير الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، اكد في اتصالاً هاتفياً مع المستشار الألماني أولاف شولتز، ان إيران تريد تطوير العلاقات مع كافة الدول الأوروبية على أساس الصداقة وبناء الثقة والاحترام المتبادلين.

واضاف بزشكيان للمستشار الألماني: شعوب العالم تتوقع من أوروبا أن تلعب دوراً فعالاً في إنهاء الإبادة الجماعية في غزة بدلاً من دعم الكيان الصهيوني.

وشدد بزشكيان على ان إيران لن تستسلم أبداً للضغوط والعقوبات والإكراه والعدوان بل ترى أنّ من حقها الرد على المعتدين وفقاً للمعايير الدولية.

ومن جهته اكد المستشار الألماني لبزشكيان أنّ إحلال السلام والأمن في المنطقة إحدى أولويات نهج بلاده تجاه غربي آسيا والعالم.

واشار شولتز إلى أنّ ألمانيا مهتمة بتحسين علاقاتها مع إيران في كافة المجالات.

كما شدد في الاتصال الهاتفي على ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة وإرساء وقفٍ لإطلاق النار.