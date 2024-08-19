ايران وماليزيا يؤكدان على ضرورة الوحدة الاسلامية لوقف القتل والإبادة الجماعية في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن قاعدة المعلومات الرئاسية، أجرى رئيس بلادنا مسعود بزشكيان، ورئيس وزراء ماليزيا “أنور إبراهيم”، اتصالا هاتفيا ظهر اليوم، لاستعراض آخر تطورات المنطقة و العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وانتقد رئيسا البلدين في هذا الاتصال الهاتفي سياسات وتصرفات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تجاه أهل غزة، والدعم الإعلامي والسلاحي الذي تقدمه هذه الدول للكيان الصهيوني، خلافا لادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

كما أكد زعيما إيران وماليزيا على ضرورة الوحدة والعمل المنسق للدول الإسلامية لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني ووقف القتل والإبادة الجماعية في غزة، وذكرا أن عقد اجتماع لرؤساء دول التعاون الإسلامي يعد بمثابة فرصة لإجراء فعال في هذا الاتجاه.

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