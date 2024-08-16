بزشكيان: تعميق العلاقات بين إيران وإندونيسيا يؤدي إلى وحدة أكبر للعالم الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني مسعود بزشكيان رئيس وشعب اندونيسيا بمناسبة حلول عيد استقلال هذا البلد، وقال: إن جمهورية إيران الإسلامية تؤمن بأن تعميق العلاقات بين البلدين العظيمين في مختلف المجالات سيؤدي إلى وحدة، الأمة الإسلامية وتوسيع السلام والاستقرار الدوليين.

وقال في رسالته التهنئة بمناسبة ذكرى استقلال إندونيسيا للسيد جوكو ويدودو رئيس هذه البلاد: بالنظر إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين، فضلا عن القدرات العديدة المتاحة في مختلف المجالات، أتمنى أن أشهد استمرار العلاقات الوثيقة والصداقة الدائمة وتعزيز العلاقة بيننا قدر الإمكان.

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