تصدير 13 مليون دولار سجاد يدوي في الاشهر الاربعة الاولى من العام الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد رضا زارع برزشي: في الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني، تم إنتاج مليون وثلاثمائة وخمسين مترًا مربعًا في جميع أنحاء البلاد، وهو ما زاد بنسبة 6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأعلن رئيس المركز الوطني للسجاد والصناعات الإبداعية في إيران عن الاتجاه التصاعدي لصادرات السجاد بعد 20 عامًا وقال: وفقًا لإحصاءات الجمارك، في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، بلغت صادرات السجاد اليدوي 11.5 مليون دولار. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 بلغ هذا المبلغ 13 مليون دولار، مما أدى إلى نمو الصادرات بنسبة 12٪ بعد سنوات من الاتجاه الهبوطي.

وأضاف: إن نمو الصادرات هذا هو نتيجة إزالة المعوقات التي تواجه المنتجين مثل إزالة التزام النقد الأجنبي من سنة إلى 3 إلى 5 سنوات وتخفيض رقمه من 100 إلى 20 بالمائة من المادة الخام

ووفقا للتدابير المتخذة في مجال السجاد المنسوج يدويا، يمكن أن يلعب نمو الإنتاج إلى جانب الصادرات دورا هاما في مستوى العمالة والعملة الأجنبية في البلاد.

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