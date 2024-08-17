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١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:١٧ م

نظام كييف يخطط لكارثة نووية ومجلس الدوما يحذر منها

نظام كييف يخطط لكارثة نووية ومجلس الدوما يحذر منها

حذر عضو مجلس "الدوما" الروسي ميخائيل شيريميت منكارثة نووية يخطط لها نظام كييف مطالبا مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ، ومنع نظام كييف من الاعتداء على محطتي كورسك وزابوروجيه بقنابل قذرة وإحداث كارثة نووية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عضو مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت قال إن "العالم على حافة كارثة نووية بسبب نظام كييف المضطرب، وأطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ لمنع هجوم القوات الأوكرانية على محطتي كورسك وزابوروجيه، وإلا فإن العالم سيصبح على حافة كارثة نووية بسبب النظام المجنون في كييف. استفزاز النازيين الأوكرانيين سيرتد على القارة بأكملها".

أكد انه على الدول الغربية إعلان موقفها إزاء خطط نظام كييف، وإلا ستكون شريكة في التحضير لهذه الجريمة" محذرا الخارجية الروسية من استفزازات محتملة بقنابل قذرة قد يطلقها نظام كييف على المحطتين.

الجدير ذكره أن الأجهزة الأمنية الروسية أعلنت الليلة الماضية أن قوات كييف تخطط لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة الكهرذرية بقنبلة قذرة، وأنها نقلت الرؤوس الحربية اللازمة إلى مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا لهذا الغرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1947575
شیرین سماره

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