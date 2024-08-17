وزير الخارجية المصري: نبذل جهودا خارقة لتحقيق وقف النار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه: "يبذل الوسطاء جهودا صادقة للتوصل لوقف النار في غزة"، لافتا إلى وجود "توافق مصري فرنسي على سرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في القطاع وإدخال مزيد من المساعدات".

وأضاف: "علينا مسؤولية مشتركة مع فرنسا لخفض حدة التوتر ووقف التصعيد في المنطقة"، متابعا: "الأزمة في قطاع غزة لها تداعيات كارثية للغاية على الأوضاع الإنسانية والصحية".

وأشار إلى أن "مصر تبذل جهودا خارقة من أجل منع انفلات الأمور إلى دائرة جهنمية من المواجهات"، معربا عن أمل بلاده في أن "يحظى الاعتراف بدولة فلسطين باهتمام وأولوية المجتمع الدولي".

وأكد وزير الخارجية المصري أنه "يجري التحضير للجولة القادمة من مباحثات وقف إطلاق النار التي ستعقد في القاهرة".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن "أقرب من أي وقت مضى"، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وعلق التقدم المحرز في محادثات الدوحة قائلا: "أحد أسباب تأخري هو أنني كنت أتعامل مع جهود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، نحن قريبون (إلى التوصل إلى اتفاق) من أي وقت مضى، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد".

المصدر: سبوتنيك

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