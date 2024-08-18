زيارة الأربعين و"موكب نداء الأقصى"... مسيرة ملحمية دعما لفلسطين

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في ملحمة الأربعين الحسيني وتزامنا مع الذكرى الـ55 لحريق المسجد الأقصى ويوم المسجد العالمي، أنتم أيها الزوار الكرام والقوافل والوفود والمنظمات، مدعوون للمشاركة في هذه المسيرة الملحمية المناهضة للاستكبار نصرة لفلسطين المظلومة.

كلنا نشارك يدا بيد في المسيرة الأربعينية بغية الى إزالة الصهيونية العالمية ونتخذ خطواتنا نحو "موكب ندا الأقصى" على طريق النجف - كربلاء.

المداح: صادق الريحاني من البحرين

الأربعاء 31 أغسطس 1403

الساعة: 16:30

بداية المسيرة: عمود 817

نهاية المسيرة: عمود 833 موكب ندا الاقصى

جهوزية القوافل اعتبارا من صباح 31 أغسطس في المواكب بين عمودي 800 و 817

#فلسطين_مفتاح_الفرج

#كربلاء_طريق_الاقصى

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