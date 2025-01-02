منظمة السياحة العالمية: 3.1 ملیون سائح زار ایران فی النصف الاول من 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت إحصائيات المنظمة ( تُزود بالبيانات من قبل المنظمات والمؤسسات الرسمية للدول) بأن واقع 3,129,449 مسافرا زار ايران في الفترة المذكورة.

وأشارت الى أن خلال شهر يناير/كانو الثاني تدفق على ايران 494,696 زائرا وفي فبراير/شباط 506,313 وفي مارس/آذار 396,772، وفي شهر ابريل/نيسان 497,469 ومايو/آيار 443,828 ويونيو/حزيران 790,917 زائرا.

وذكرت المنظمة أن خلال الفترة المناظرة السابقة 2023 استقبلت ايران اقل من 3 ملايين زائر ( 2,933,884 شخصا).

ولم تذكر جنسيات السياح المتدفقين على ايران بالنصف الاول من سنة 2024، كما أنها أكدت أن عدد زوار البلاد هو أقل بنسبة 37 بالمئة من المستوى المسجل قبل جائحة كورونا عام 2019.