رئيس الوزراء الماليزي: سابحث مع الرئيس الايراني الوضع في فلسطين وغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في منشور له على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، اكد رئيس الوزراء الماليزي "انور ابراهيم" بان الاتصال الذي سيجريه مع بزشكيان، ياتي تلبية لطلب "الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني" رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وذلك بهدف تيسير مفاوضات وقف اطلاق النار بغزة، والتسريع في وتائر المساعدات الانسانية الى الشعب الفلسطيني.
في ضوء عدم التوصل الى النتيجة المرجوة عبر مفاوضات الدوحة حول وقف اطلاق النار بغزة، صرح رئيس الوزراء الماليزي "انور ابراهيم"، بانه سيجري قريبا وتلبية لطلب نظيره القطري، اتصالا مع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "مسعود بزشكيان"، في هذا الخصوص.
رمز الخبر 1947621
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