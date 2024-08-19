  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:١٧ م

باعتراف اسرائيلي..

حزب الله اللبناني أقرب لنتنياهو من حبل الوريد

حزب الله اللبناني أقرب لنتنياهو من حبل الوريد

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي اشتبه بتسلل مسيّرة تابعة لـ"حزب اللـه" اللبناني كانت تستهدف تصوير منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جنوب مدينة حيفا.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه ذكرت الصحيفة أن سفينة عسكرية إسرائيلية رصدت المسيّرة قبالة قيسارية وكانت ذاهبة لتصوير المنزل الشخصي لنتنياهو الذي يقع قرب شاطئ قيسارية جنوبي حيفا.

وتابعت الصحيفة: "رصد طائرة بدون طيار محتمل أنها تابعة لحزب اللـه بالقرب من منزل رئيس الوزراء على شاطئ البحر، وحلقت الطائرات المقاتلة على إثر ذلك".

وأضافت: "على الرغم من عدم وجود تأكيد مرئي خلال حادثة يوم الجمعة الماضية، لم يستبعد المسؤولون العسكريون وسلاح الجو تماما احتمال إطلاق مركبة جوية صغيرة بدون طيار من لبنان".

ونقلت عن مصادر: "نتنياهو لم يكن في المنزل أثناء الحادث المذكور".

/انتهى/

رمز الخبر 1947651

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات