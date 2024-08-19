الادميرال سياري: الجيش الايراني يقدم خدمات واسعة لزوار الأربعين الحسيني

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه قال الأدميرال حبيب الله سياري، نائب قائد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون التنسيقية، في حوار مع مراسل مهر، عن الخدمات التي قدمها الجيش لزوار الاربعين: الأربعينية هي عمل وحركة مقدسة للغاية، وقد أقيمت بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث اجتمع الشيعة والمسلمون في جميع أنحاء العالم معًا، وجميع الشعب الإيراني، وخاصة موظفي جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المتشوقون للمشاركة في هذه المسيرة الضخمة.

وتابع: بسبب ، لم يكن كل من يرغب في المشاركة في موكب الأربعين الضخم يشارك في هذا الموكب منذ عدة سنوات بسبب توفير الظروف والبنية التحتية المناسبة موكب. كما تتواجد عائلات موظفي جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسط الحشد الكبير من الحجاج، ورغم كل القيود، فإن موظفي وأفراد الجيش يصلون أيضًا إلى هذا الموكب الضخم.

وأش أشار نائب منسق جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الخدمات التي قدمها الجيش لزوار أربعين أبي عبدالله الحسين عليه السلام وقال: نقوم بعدة إجراءات في تقديم الخدمات لزوار ابي عبدالله الحسين عليه السلام وكغيرها من المنظمات نتحدث عن المواكب على طول حدود بلادنا وعلى مسير المشاية داخل العراق الى كربلاء تقام العديد من المواكب من قبل جيش الجمهورية الإسلامية ويتم تقديم جميع الخدمات في هذه المواكب للزائرين الأعزاء.

كما أعلن الأدميرال سياري ان إنشاء مستشفيات ميدانية وتقديم الخدمات الطبية والصحية للزوار من بين الخدمات الأخرى التي يقدمها جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية للزوار وقال: لقد أنشأنا عددًا كبيرًا من المستشفيات الميدانية على الحدود حتى يتمكن كل المتواجدين على طريق المسير، من الذهاب إلى هذه المراكز والحصول على الخدمات الطبية التي يحتاجونها.