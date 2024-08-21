أجواء مقام الإمام علي(ع) مع حلول أربعينية الامام الحسين(ع)

مقام الإمام علي عليه السلام يستقبل جمع غفير من الزائرين هذه الأيام مع اقتراب اربعينية الامام الحسين عليه السلام الذين توجهوا إلى مدينة النجف الاشرف قبل ان يكملوا مسيرهم نحو مدينة كربلاء المقدسة.