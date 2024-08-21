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٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٩ ص

أجواء مقام الإمام علي(ع) مع حلول أربعينية الامام الحسين(ع)

أجواء مقام الإمام علي(ع) مع حلول أربعينية الامام الحسين(ع)

مقام الإمام علي عليه السلام يستقبل جمع غفير من الزائرين هذه الأيام مع اقتراب اربعينية الامام الحسين عليه السلام الذين توجهوا إلى مدينة النجف الاشرف قبل ان يكملوا مسيرهم نحو مدينة كربلاء المقدسة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مقام الإمام علي عليه السلام يستقبل جمع غفير من الزائرين هذه الأيام مع اقتراب اربعينية الحسين الذين توجهوا إلى مدينة النجف الاشرف قبل ان يكملوا مسيرهم نحو مدينة كربلاء المقدسة.

/انتهى/

رمز الخبر 1947692
شیرین سماره

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