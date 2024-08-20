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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٤١ م

ارتفاع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 170

ارتفاع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 170

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 170 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 170 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفي حمزة عبد الرحمن مرتجى.

وارتقى الصحفي مرتجى إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة مصطفى حافظ غربي مدينة غزة، حيث استشهد 10 مواطنين وأصيب العشرات.

وأدان الإعلامي الحكومي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، وحمله كامل المسؤولة عن ارتكاب الجريمة.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال الإسرائيلي وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

رمز الخبر 1947699

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