الرئيس الكولومبي يدعو جميع البحارة إلى عدم نقل الفحم إلى فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هاجم بترو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلا "يجب على جميع البحارة في العالم وسكاننا الأصليين، رفض نقل الفحم من أي دولة إلى نتنياهو".

وقال بترو ردا على منتقدي قرار تعليق صادرات الفحم إلى إسرائيل: "الأطفال الفلسطينيون والإنسانية يشعرون بالامتنان. ما يحدث هو أن أولئك الذين ظلوا صامتين في كولومبيا ضد الإبادة الجماعية لا يفهمون ذلك".

واعتبارا من 18 أغسطس/آب الجاري دخل مرسوم رئاسي كولومبي حيز التنفيذ يقضى بحظر تصدير الفحم لـ"إسرائيل"، على خلفية الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

وفي رفض منقطع النظير للحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، علق الرئيس الكولومبي على القرار بقوله: "إسرائيل" تصنع به (الفحم) القنابل لتقتل أطفال غزة".

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن بيترو، قطع العلاقات الدبلوماسية بين كولومبيا والكيان الصهيوني، مؤكدا أن حكومة رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو بارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين.

كذلك أوقف بيترو شراء الأسلحة الإسرائيلية الصنع، ليتهمه نتنياهو بأنه "مُعادٍ للسامية وداعم لـ (حركة) حماس".

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