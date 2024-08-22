وزير الخارجية السعودي يصل بغداد لبحث العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك في زيارة رسمية لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يجري بن فرحان خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة.

واشارت وكالة "السومرية" ان هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية والعراق، خاصة في ظل التطورات الإقليمية التي تتطلب التنسيق بين البلدين لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

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