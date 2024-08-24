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٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٠٥ م

الادميرال ايراني: مسيرة الأربعين تجمع إنساني عظيم امتزجت بالأخلاق والعلم والروحانية وثقافة أهل البيت

الادميرال ايراني: مسيرة الأربعين تجمع إنساني عظيم امتزجت بالأخلاق والعلم والروحانية وثقافة أهل البيت

قال الأميرال إيراني أثناء زيارته لموكب خدام زوار الحسين (ع): إن مسيرة الأربعين تجمع إنساني عظيم، امتزجت بالأخلاق والعلم والروحانية وثقافة أهل البيت الغنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأميرال شهرام إيراني، قائد البحرية، أثناء زيارته للمستشفى الميداني لهذه القوة وموكب خدام زوار الحسين (ع) في قاعدة شهداء خرمشهر البحرية الواقعة على حدود الشلامجة: هذا العام، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف، ستكون هناك خدمات خاصة على طريق زوار الأربعين .

وأشار قائد بحرية الجيش إلى أن موكب الأربعين هو تجمع إنساني عظيم بأخلاق أهل البيت (ع) وعلمهم وروحانياتهم وثقافتهم الغنية وأوضح: إن الزوايا المخفية في موكب الأربعين هي بالتأكيد أبعد من ظاهرها؛ ولذلك لا ينبغي أبدا إهمال التفسير الصحيح لهذه الظاهرة الحضارية والثقافية.

/انتهى/

رمز الخبر 1947805

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