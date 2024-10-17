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١٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٢٠ م

مجزرة للاحتلال في مخيم جباليا.. عشرات الشهداء والجرحى جلّهم أطفال في قصف مدرسة للنازحين

مجزرة للاحتلال في مخيم جباليا.. عشرات الشهداء والجرحى جلّهم أطفال في قصف مدرسة للنازحين

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستهدفاً مدرسة تؤوي نازحين.. والفصائل الفلسطينية تؤكد أنّ "هذا الكيان لن يرتدع إلا بمزيدٍ من الضرب على رأسه".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، اليوم الخميس، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة من خلال قصفه "مدرسة أبو حسين" بصاروخين أثناء توزيع وجبات الطعام على النازحين في المدرسة.

وفي حصيلةٍ قابلةٍ للارتفاع، أفادت مصادر طبية في قطاع غزّة باستشهاد 28 شخصاً جلهّم أطفال، من جرّاء قصف الاحتلال للمدرسة، وإصابة العشرات.

كما أظهرت مشاهد تكدّس الإصابات في مستشفى كمال عدوان، المستشفى الوحيد الذي يعمل في الشمال.

وأفادت مصادر صحافية أنّ طواقم الإسعاف تعجز عن الوصول إلى الشهداء والمصابين في المدرسة المستهدفة.

بدوره، قال مدير الإسعاف والطوارئ في شمال غزة إنّ بعض التخصصات اللازمة لعلاج المصابين غير متوفرة في الشمال، وأن بعض المصابين يلفظون أنفاسهم الآن في المستشفيات بسبب نقص التخصصات.

ولفت المسؤول الطبي إلى أنّه لم تدخل أيّ مساعدات لمخيم جباليا منذ 13 يوماً، من جرّاء الحصار الإسرائيلي الخانق

رمز الخبر 1949711

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