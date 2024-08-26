المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة يحرز لقب الوصافة ببطولة العالم للناشئين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة لفئة الناشئين في بطولة العالم حصد 6 ميداليات، منها 2 ذهبية، 2 فضية، و 2 برونزية.

ونال الذهبية ابوالفضل شمسي بور 71 كغم ورضا افشار 80 كغم والفضية أمير عباس رمضاني 45 كغم واميرعباس علي زادة 48 كغم والبرونزية أمير رضا علي بور 92 كغم وابوالفضل محمد نجاد 110 كغم.

هذا وتوجت اميركا بالبطولة بترتيب الفرق بحصولها على 152 نقطة تلتها ايران بـ 132 نقطة وجاءت قرغيزيا ثالثا بـ 104 نقاط.

هذا وأقيمت منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية للناشئين خلال الفترة من 20 الى 22 آب/ أغسطس في العاصمة الأردنية عمان، وانتهت مساء الاربعاء باحتفاظ ايران بلقب البطولة للعام الثاني على التوالي.

وقد حصل على الذهبية في المصارعة الرومانية لإيران كل من آرمين شمسي بور في وزن 48 كغم، وأمير مهدي سعيدي نوا في وزن 65 كغم، ودانيال إيزدي في وزن 92 كغم، فيما احرز البرونزية كل من أبو الفضل كرمي في وزن 51 كغم، وعماد رضا محسن نجاد في وزن 80 كغم، وعلي أصغر دادبخش في وزن 110 كغم.

وفي ترتيب الفرق بالمصارعة الرومانية، توجت إيران بالبطولة برصيد 140 نقطة، فيما احتلت أوزبكستان مركز الوصافة برصيد 113 نقطة وجاءت أذربيجان في المركز الثالث برصيد 105 نقاط.

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