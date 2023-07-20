المنتخب الإيراني يحرز ميدالية ذهبية و 3 فضيات في بطولة شباب آسيا للمصارعة الحرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن علي رضائي، حصل على الميدالية الذهبية في وزن 70 كغم ، ونال الميدالية الفضية كل من ابراهيم خواري في وزن 57 كغم وابراهيم الهي في وزن 65 كغم وفرزاد صفي في وزن 79 كغم ، فيما حل ابوالفضل بابالو في المركز الخامس بوزن 97 كغم.

وستجري الاوزان الخمسة الثانية لبطولة شباب آسيا للمصارعة الحرة اليوم الخميس.

يذكر ان ايران فازت قبل ايام ببطولة شباب آسيا للمصارعة الرومانية التي جرت في العاصمة الاردنية عمان بعد ان حصدت المداليات في جميع الاوزان العشرة لهذه البطولة.

وفاز مصارعو منتخب شباب ايران بلقب بطولة شباب اسيا للمصارعة الرومانية بحصدهم 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و 4 ميداليات برونزية.

وحصد الذهبية كل من محمد عشيري في وزن 60 كغم وأهورا بويري في وزن 67 كغم وأبو الفضل جوباني في وزن 87 كغم وأمير رضا أكبري في وزن 97 كغم وفردين هدايتي في وزن 130 كغم فيما نال الفضية محمد مهدي ميري في وزن 72 كغم واحرز البرونزية كل من علي احمدي وفا في وزن 55 كغم ورضا قيطاسي في وزن 63 كغم وعلي رضا عبدولي في وزن 77 كغم وياسين يزدي في 82 كغم.

وفي الترتيب الفرقي، توجت ايران بالبطولة باقتدار بعد جمعت 205 نقاط وجاء منتخب أوزبكستان في مركز الوصافة برصيد 180 نقطة وحلت كازاخستان في المركز الثالث برصيد 170 نقطة.

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