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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٠١ م

قاليباف يهنئ فوز منتخبي المصارعة الرومانية والحرة للناشئين بلقب البطولة والوصافة

قاليباف يهنئ فوز منتخبي المصارعة الرومانية والحرة للناشئين بلقب البطولة والوصافة

هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمد باقر قاليباف المنتخبين الإيرانيين للمصارعة الرومانية والمصارعة الحرة لفوزهما بلقب البطولة والوصافة عن فئة الناشئين في بطولة العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي هنأ المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة بحصوله على مركز الوصافة في بطولة العالم فئة الناشئين قائلا: "نفتخر بشباب بلادنا في منتخب المصارعة الحرة في المسابقات العالمية والتي هي مصدر فخر ومسرة متمنيا للجميع التوفيق الدائم على كافة الصعد".

كما هنأ قاليباف المنتخب الايراني لفوزه بالبطولة وقال: "تمكنا من جديد ان نظهر للعالم شجاعة شبابنا من خلال الجهود التي بذلها شبابنا الشجاع والغيور الذي حصل على البطولة في مجال المصارعة الرومانية".

الجدير بالذكر أن المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة لفئة الناشئين حصد في بطولة العالم على 6 ميداليات، منها 2 ذهبية، 2 فضية، و 2 برونزية.

ووفي ترتيب الفرق بالمصارعة الرومانية، توجت إيران بالبطولة برصيد 140 نقطة، فيما احتلت أوزبكستان مركز الوصافة برصيد 113 نقطة وجاءت أذربيجان في المركز الثالث برصيد 105 نقاط.

/انتهى/

رمز الخبر 1947888
شیرین سماره

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