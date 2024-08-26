قاليباف يهنئ فوز منتخبي المصارعة الرومانية والحرة للناشئين بلقب البطولة والوصافة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي هنأ المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة بحصوله على مركز الوصافة في بطولة العالم فئة الناشئين قائلا: "نفتخر بشباب بلادنا في منتخب المصارعة الحرة في المسابقات العالمية والتي هي مصدر فخر ومسرة متمنيا للجميع التوفيق الدائم على كافة الصعد".

كما هنأ قاليباف المنتخب الايراني لفوزه بالبطولة وقال: "تمكنا من جديد ان نظهر للعالم شجاعة شبابنا من خلال الجهود التي بذلها شبابنا الشجاع والغيور الذي حصل على البطولة في مجال المصارعة الرومانية".

الجدير بالذكر أن المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة لفئة الناشئين حصد في بطولة العالم على 6 ميداليات، منها 2 ذهبية، 2 فضية، و 2 برونزية.

ووفي ترتيب الفرق بالمصارعة الرومانية، توجت إيران بالبطولة برصيد 140 نقطة، فيما احتلت أوزبكستان مركز الوصافة برصيد 113 نقطة وجاءت أذربيجان في المركز الثالث برصيد 105 نقاط.

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