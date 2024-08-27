الشيخ صبري : الأقصى خط أحمر ولا يخضع لأي مفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أكد صبري في تصريح صحفي أن المسجد الأقصى هو "مسجد المسلمين الأول وقبلة المسلمين الثانية"، مشدداً على أن المسجد مرتبط بقرار رباني وبعقيدة ملياري مسلم ولا يخضع لأي أحكام وقوانين.

وأضاف صبري أن أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى تعد "اعتداء صارخ على المقدسات الإسلامية وعلى مشاعر المسلمين في كل مكان".

ودعا صبري المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى، مؤكداً أن المسجد الأقصى خط أحمر ولا يمكن المساومة عليه.

انتهى/