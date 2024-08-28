شهداء وجرحى بعملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر مطلعة إن فلسطينيين استشهدا في قصف الاحتلال على مخيم الفارعة في طوباس، وكانت قوات الاحتلال بدأت اقتحامه بعملية إنزال لجنود بعد وصول مروحية إلى محيط المخيم، أعقبها الدفع بعدد من الآليات العسكرية تجاه المخيم وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة.

ومن جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط شهيدين و3 مصابين -حالة أحدهم حرجة- خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين بعد تسلل وحدات خاصة إسرائيلية لمخيم المدينة.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال الذي أطلق النار بشكل مباشر صوب المواطنين مما أدى -وفق مصادر طبية- لاستشهاد شخص وإصابة 3 بالرصاص الحي، ليبدأ الجيش بعدها الدفع بتعزيزات عسكرية تجاه المدينة والمخيم وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني من جانبه باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال لسيارة بين قريتي صير والمسلية جنوبي جنين.

وندد الهلال الأحمر بانتهاكات الاحتلال وقال إن قواته تعيق عمل فرق الإسعاف شمالي الضفة خلال عمليتها العسكرية التي وصفت بالأوسع منذ 2002.

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