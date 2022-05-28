إيران تعلن تصدير أول شحنة من لقاح كورونا إلى فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الصحة والتعليم الطبي، بهرام عين اللهي، قال للصحافيين في ختام اجتماع لجنة المبادرة المشتركة لتنظيم السوق في أردبيل اليوم السبت: "التقيت بتسعة وزراء صحة من دول مختلفة وأعلنت لهم استعداد إيران لتصدير اللقاحات إلى الدول الأخرى، وحتى نستطيع إعطاء لقاحات مجانية للبلدان التي ليست في وضع جيد من حيث التنمية.

وصرح وزير الصحة بأن لدى إيران الآن أربعة ملايين جرعة لقاح جاهزة، وفي الشحنة الأولى أرسلنا 100 ألف جرعة إلى فنزويلا، وطلب منا وزير الصحة الفنزويلي إرسال المزيد، وسنرسل شحنات أكثر.

وقال عين الله: "إنه لشرف عظيم أن نتمكن من تصدير اللقاحات بينما كنا بحاجة إلى لقاحات من قبل، ونظهر من خلال تصدير اللقاحات أن الجمهورية الإسلامية لا تزال دولة قوية في جميع الأمور".

** وزير الصحة الإيراني يؤكد عدم دخول جدري القرود للبلاد

وحول قلق الناس من جدري القردة، قال وزير الصحة الإيراني: "إن هذا المرض موجود منذ سنوات عديدة في بلدان مختلفة وهو مرتبط بالحيوانات وإنتقل عرضياً إلى القرود وإنتقل عرضياً إلى البشر أيضا، وهذا المرض له المزيد من المضاعفات الجلدية ومعدل الوفيات به ليس مثل كورونا فهو منخفض جدا".

وأضاف عين إللهي: "في بلادنا تم إعلان وجود عدد من الحالات المشبوهة، وعندما أخذنا عينات منهم وأحلناها إلى معهد باستور، لم يجر تأكيد أي منها بأنها مرض جدري القردة ومن هنا، لم يثبت بعد في بلدنا وجود أية حالة إصابة بجدري القردة، ورغم ذلك فإن خبراء وزارة الصحة يسيطرون على الوضع في المنافذ الحدودية، وإذا كانت هناك حالة مشبوهة، فسنقوم بالتأكيد بإتخاذ الإجراءات اللازمة"./انتهى/