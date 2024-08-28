جامعة صنعاء تحتشد في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينی

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ندد المشاركون في الوقفة التي شارك فيها رئيس الجامعة الدكتور القاسم عباس ونوابه وعمداء الكليات والمراكز البحثية ومنتسبوا الجامعة من طلبة وأكاديميين وإداريين بالخزي والعار لاستمرار الصمت الدولي والخذلان العربي تجاه مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان الصهيوني بحق أطفال ونساء غزة .

ورفع المشاركون ، العلمين اليمني والفلسطيني ، مرددين الشعارات والهتافات المنددة بمجازر الإبادة الجماعية للشهر الحادي عشر على الشعب الفلسطيني بغزة، وفي كل فلسطين بشراكة غربية وأمريكية وأوروبية في عدوان همجي و إبادة وحشية لامثيل لها في التاريخ ، في ظل صمتي أممي وتخاذل عربي وإسلامي مخزٍ ومشين .

وجددت الحشود الطلابية والأكاديمية الكبيرة لمنتسبي جامعة صنعاء العهد والوفاء والصمود لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني مهما كانت التضحيات، مناشدين جامعات العالم والجامعات الأوروبية والأمريكية خاصة إلى الخروج بمظاهرات رفضاً للمجازر الوحشية ووقفاً للدعم الغربي لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأكد بيان صادر عن المسيرة استمرار منتسبي جامعة صنعاء في خروجهم الأسبوعي دول كلل أو ملل لدعم وإسناد المقاومة الفلسطينية، انطلاقاً من الموقف الإيماني الراسخ والمبدأ المساند للشعب الفلسطيني في الوقت الذي تصمت فيه الجامعات العربية والإسلامية والتأكيد على الاستمرار على هذا الموقف المشرف والعظيم.

وحيا البيان صمود وثبات أبطال المقاومة الفلسطينية الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية ويخوضون معركة الدفاع المقدس نيابة عن الأمة جميعاً في مواجهة العدو الصهيوني والتنكيل به.

وأدان المشاركون واستنكروا بشدة الجريمة النكراء بإقدام العدو الصهيوني على حرق نسخة من القرآن الكريم ، وكذا دعوات وزير حكومة الكيان بإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى وهو مخطط لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم .

وخاطب البيان الشعوب العربية والإسلامية وحكامها بالقول ً:" يا من ملأتم الدنيا باستعراض جيوشكم ويامن أصمت آذاننا خطاباتكم ويا أيها العلماء يا من ملئت المكتبات بمؤلفاتهم وضجت المنابر بخطبكم هاهم الجميع أمام الاختبار الحقيقي والشعب الفلسطيني المظلوم جزء منكم وغزة هي اختبار لدينكم ومعيار لانسانيتكم .

وأضاف :" عشرات الآلاف من النساء والأطفال من أبناء دينكم و جلدتكم قتلهم العدو الصهيوني و يدنس المسجد الأقصى ويسعون لهدمه وأنتم مسبتون وكأنكم متم منذ زمن طويل".

وبارك المشاركون عمليات حزب الله التي ضربت عُمق العدو الصهيوني وكذا عمليات المقاومة الإسلامية في العراق.. مطالبا محور المقاومة إلى الضرب بيد من حديد لأعداء الله واعداء انبيائه كون أمل هذه الأمة على محور المقاومة .

ودعا المشاركون طلبة وأكاديميي العالم إلى التحرك في حراكات طلابية في جامعاتهم لمساندة الشعب الفلسطيني المظلوم رفضاً للعدو الصهيوني الوحشي ودعم حكوماتهم التي تقدم الدعم العسكري والمالي للعدو الصهيوني.. داعيين الجميع إلى التعبئة العامة والنفير العام ودعوة الشعب اليمني وأحرار العالم إلى مقاطعة منتجات العدو الصهيوني والبضائع الداعمة له.

المصدر: المسيرة نت