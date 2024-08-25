اليمن يبارك لحزب الله الهجوم على الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى المكتب في بيان، أن هذا الرد القوي والفاعل في عمق الكيان والذي لا يزال مفتوحا يؤكد أن المقاومة مقتدرة وقوية وصادقة في وعدها ووعيدها.

وشد على أيادي وسواعد أبطال المقاومة الإسلامية، ونبارك وندعم كل خيارات وعمليات الرد على العدو الصهيوني، مجددا التأكيد على أن الرد اليمني آت آت حتماً والأيام والليالي والميدان هي ما سيثبت ذلك.

وفجر اليوم بدأ رد المقاومة الإسلامية في لبنان على استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال القائد فؤاد شكر، حيث أطلقت المقاومة عددا كبيرا من الطائرات المسيرة نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي في إطار الرد على اغتيال القائد فؤاد شكر.

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