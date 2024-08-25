  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٤٥ م

اليمن يبارك لحزب الله الهجوم على الكيان الصهيوني

اليمن يبارك لحزب الله الهجوم على الكيان الصهيوني

بارك المكتب السياسي لأنصار الله لحزب الله وأمينه العام، السيد حسن نصر الله، الهجوم الكبير والشجاع الذي نفذته المقاومة صباح اليوم ضد كيان العدو الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى المكتب في بيان، أن هذا الرد القوي والفاعل في عمق الكيان والذي لا يزال مفتوحا يؤكد أن المقاومة مقتدرة وقوية وصادقة في وعدها ووعيدها.

وشد على أيادي وسواعد أبطال المقاومة الإسلامية، ونبارك وندعم كل خيارات وعمليات الرد على العدو الصهيوني، مجددا التأكيد على أن الرد اليمني آت آت حتماً والأيام والليالي والميدان هي ما سيثبت ذلك.

وفجر اليوم بدأ رد المقاومة الإسلامية في لبنان على استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال القائد فؤاد شكر، حيث أطلقت المقاومة عددا كبيرا من الطائرات المسيرة نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي في إطار الرد على اغتيال القائد فؤاد شكر.

/انتهى/

رمز الخبر 1947844

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات