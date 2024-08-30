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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٣٤ م

الیمن ... مسيرات حاشدة في صعدة نصرة لاهالی غزة

الیمن ... مسيرات حاشدة في صعدة نصرة لاهالی غزة

احتشد أبناء محافظة صعدة باليمن، اليوم الجمعة، في مسيرات جماهيرية متجددة إسناد لفلسطين تحت شعار "نصرتنا لغزة والأقصى.. مسؤولية وجهاد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفع المحتشدون في الساحات رايات الحرية والعلمين اليمني والفلسطيني، واللافتات الداعية إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، مجددين التأكيد على استمرارهم في نصرة الشعب الفلسطيني والتواجد في كل الساحات التي تخرج أسبوعيا حتى ينتصر اخواننا في فلسطين.

ونددوا بتدنيس جنود العدو الصهيوني للقرآن الكريم، وللمساجد في قطاع غزة، مستنكرين سلوك الأنظمة العربية الخانعة للعدو، وصمت الشعوب العربية والإسلامية أمام مواصلة الإجرام الصهيوني وتدنيسه أقدس مقدساتهم.

وأكدوا على موقفهم الثابت والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني، متبرئين من كل المتخاذلين والساكتين والمتآمرين ولن نتراجع عن هذا الموقد العظيم والمشرف مهما كانت الاخطار والتحديات.

ودعوا القوات المسلحة اليمنية إلى الرد على جرائم العدو الصهيوني، متوعدين العدو بأن المفاجآت قادمة ورايه الجهاد مرفوعة.

وأدانوا الصمت العالمي تجاه جرائم العدو الصهيوني في الغزة، واعتبروا ذلك الصمت وصمه عار على كل المجتمع البشري.

ودعوا الشعوب العربية والإسلامية للتحرك الجاد نصرة لغزة وفلسطين، فماذا بعد استشهاد 50 ألفا من أطفالنا ونسائنا وإصابة 100 ألف آخرين، وتهديد اليهود ببناء كنيس في المسجد الأقصى.

/انتهى/

رمز الخبر 1948021

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