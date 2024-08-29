رجال الإنقاذ البحري الإيرانيين يحرزون أول ميداليتهم العالمية في التاريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فاز فريق الإنقاذ البحري الوطني للرجال في بلادنا بأول ميدالية لهم في في بطولة العالم في أستراليا.

وحاز رياضيو بلادنا حاجز خصومهم ووصلوا إلى النهائيات وبعد التنافس في النهائيات حصلوا على الميدالية الفضية.

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