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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٣٤ م

رجال الإنقاذ البحري الإيرانيين يحرزون أول ميداليتهم العالمية في التاريخ

رجال الإنقاذ البحري الإيرانيين يحرزون أول ميداليتهم العالمية في التاريخ

احرز رجال الإنقاذ البحري الإيرانيين أول ميداليتهم العالمية في التاريخ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فاز فريق الإنقاذ البحري الوطني للرجال في بلادنا بأول ميدالية لهم في في بطولة العالم في أستراليا.

وحاز رياضيو بلادنا حاجز خصومهم ووصلوا إلى النهائيات وبعد التنافس في النهائيات حصلوا على الميدالية الفضية.

/انتهى/

رمز الخبر 1948004

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