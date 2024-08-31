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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٢٤ م

إقالة قائد مدمرة أمريكية وهي في قلب المواجهة مع أنصار الله

إقالة قائد مدمرة أمريكية وهي في قلب المواجهة مع أنصار الله

أقالت البحرية الأمريكية، قائد مدمرة صواريخ موجهة تعد جزءا من مجموعة حاملة طائرات ضاربة منتشرة في الشرق الأوسط لمواجهة الهجمات على ممرات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن من قبل انصار الله في اليمن.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صحيفة النجوم والأشرطة” (Stars and Stripes) أنه“تم إعفاء القائد كاميرون ياست من مهامه كقائد للمدمرة يو إس إس جون إس ماكين، وهي مدمرة من فئة أرلي بيرك تعمل الآن في خليج عمان”.

اتخذ الأميرال البحري كريستوفر ألكسندر، قائد مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت، هذا الإجراء مشيرًا إلى “فقدان الثقة في قيادة المدمرة الموجهة بالصواريخ”.

“فقدان الثقة” عبارة غامضة تستخدم غالبًا في مختلف أنحاء الجيش الأمريكي لوصف إقالة ضابط قائد من منصبه دون تقديم تفسير واضح. وقد تراوحت أسباب إقالة قادة البحرية في الماضي بسبب “افتقارهم إلى الثقة” بين القيادة غير الفعّالة، وسوء معاملة أفراد الطاقم، والسلوك السيئ خارج الخدمة، مثل شرب الخمر مع المرؤوسين أو الاعتقال بتهمة “القيادة تحت تأثير الكحول”.

/انتهى/

رمز الخبر 1948062

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