مقتل 15 من تنظيم الدولة وإصابة 7 جنود أميركيين بغارة في الأنبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت "وكالة أسوشيتد برس" اليوم عن مسؤولين أميركيين قولهم إن قوات أميركية وعراقية شنت غارة مشتركة استهدفت مسلحين مشتبها بهم من تنظيم الدولة في الصحراء الغربية بالبلاد، أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 7 جنود أميركيين في العملية.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إن المشتبه بهم مسلحين بعدة أسلحة وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة خلال الهجوم الذي تم يوم الخميس الماضي، والذي قالت القوات العراقية إنه حدث في صحراء الأنبار غربي البلاد.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن هذه العملية استهدفت قادة تنظيم الدولة لتعطيل وإضعاف قدرة التنظيم على التخطيط، وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين العراقيين، فضلا عن المواطنين الأميركيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وأضافت أن قوات الأمن العراقية تواصل استغلال المواقع التي تمت مداهمتها، ولا يوجد ما يشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين، وفق البيان الأميركي.

ومن جهته، قال الجيش العراقي في بيان له إن الضربات الجوية استهدفت المخابئ، تلتها عملية جوية، ومن بين القتلى قادة رئيسيون للتنظيم، وتم تدمير جميع المخابئ والأسلحة والدعم اللوجستي وتفجير الأحزمة الناسفة بأمان، وتم الاستيلاء على وثائق مهمة وأوراق هوية وأجهزة اتصال، لكن البيان لم يذكر أيا من أسماء "القادة الرئيسيين" الذين قال إنهم قتلوا في الضربات.

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