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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٧ ص

الرئيس الإيراني يهنىء اللاعبة "زهراء رحيمي" بتقلدها الميدالية الفضية في الألعاب البارالمبية

الرئيس الإيراني يهنىء اللاعبة "زهراء رحيمي" بتقلدها الميدالية الفضية في الألعاب البارالمبية

هنأ الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان " اللاعبة الايرانية "زهرا رحيمي" بتقلدها الميدالية الفضية في الالعاب البارالمبية 2024.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في منشور له على صفحته الشخصية عبر شبكة التواصل الاجتماعي، هنأ الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" اللاعبة الايرانية البالغة من العمر 15 عاما "زهراء رحيمي" بتقلدها الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية في باريس عن فئة الباراتايكواندو.

وكتب بزشكيان :" ابنتي زهراء، إنه لشرف كبير أن تحصلي على الميدالية الفضية في تجربتك الأولى في الألعاب البارالمبية كأصغر عضوة في بعثة بلادنا الرياضية".

واضاف :" لازلت في اول الطريق، وهناك الكثير لتقطعيه. لقد تعلمت الطريق الى النجاح، استمري في ذلك وكوني مسرورة ومنتصرة".

/انتهى/

رمز الخبر 1948014

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