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٠٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٢٦ م

ايران تحقق 100 مليار دولار في مجال التجارة الخارجية خلال سبعة اشهر

ايران تحقق 100 مليار دولار في مجال التجارة الخارجية خلال سبعة اشهر

اعلن مساعد وزير الاقتصاد، رئيس مصلحة الجمارك الايرانية "محمد رضواني فر"، ان منحى التجارة الخارجية للبلاد سجل نحو 100 مليار دولار في غضون الاشهر السبعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تصريح له، اليوم الاحد، اوضح رضواني فر ان "من اجمالي قيمة التجارة الخارجية في هذه الفترة بواقع 99.7 مليار دولار، 60.02 مليارا تعود الى قيمة الصادرات بما يشمل النفط والخدمات الهندسية والفنية، و39.5 مليار دولار تشير الى قيمة استيراد البلاد بما يشمل سبائك الذهب ايضا.

واضاف هذا المسؤول بوزارة الاقتصاد الايرانية : ان الفترة ذاتها، سجلت نموا في مجال الصادرات غير النفطية، بواقع 15 في المائة وبما يعادل 32.5 مليار دولار.

وخلص رضواني فر الى القول : ان مجموع التجارة الخارجية الايرانية خلال الاشهر السبعة الماضية، وبما يشمل النفط الخام والخدمات الفنية والهندسية، سجّل فائضا بقيمة 20.7 مليار دولار.

رمز الخبر 1950329

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