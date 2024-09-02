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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤٣ م

هجوم يستهدف سفينة في البحر الأحمر

هجوم يستهدف سفينة في البحر الأحمر

اعلنت "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية" (UKMTO)، أنها تلقت اليوم تقريراً عن هجوم استهدف سفينة على بعد 70 ميلاً بحرياً شمالي غربي الصليف باليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لمنشور الهيئة عبر منصة (إكس)، فأن ربان سفينة تجارية أبلغ أن السفينة أصيبت بقذيفتين مجهولتين ويجري تقييم الضرر، كما أبلغ الربان عن وقوع انفجار ثالث على مقربة من السفينة؛ مشيرة إلى أنه لا توجد ضحايا على متن السفينة وهي متجهة إلى ميناء التوقف التالي؛ حسب ما افاد به "موقع 26 سبتمبر" الاخباري.

وتفرض القوات المسلحة اليمنية حظرا على الملاحة البحرية الصهيونية، كما تفرض حصارا على موانئ كيان العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة، وذلك ردا على عدوان الاحتلال وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف مدني خلال 11 شهرا من العدوان.

/انتهی/

رمز الخبر 1948141

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