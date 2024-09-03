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٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٣٠ ص

افغانستان...6 قتلى و13 جريحا بهجوم ارهابي في كابل

افغانستان...6 قتلى و13 جريحا بهجوم ارهابي في كابل

قُتل 6 أشخاص وأصيب 13 آخرون، مساء الاثنين، في جنوب غرب كابل بعدما فجّر رجل حزاما ناسفا، وفق ما أفادت شرطة العاصمة الأفغانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الناطق باسم الشرطة خالد زدران على منصة إكس "مساء الاثنين، فجر شخص حزاما ناسفا في منطقة قلعة بختيار، مما أدى إلى مقتل 6، من بينهم امرأة، وإصابة 13 آخرين".

وأضاف أنه تم نقل المصابين -الذين لم يحدد حالتهم- إلى المستشفى وفتح تحقيق.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة مزدحمة بعد الظهر.

ورغم استتباب الأمن بشكل عام في أفغانستان مع عودة حركة طالبان إلى السلطة قبل 3 سنوات، ما زالت البلاد تشهد هجمات متفرقة لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جثثا مقطعة الأوصال وسط برك من الدماء.

/انتهى/

رمز الخبر 1948153

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