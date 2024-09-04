العميد عبد اللهي: ردنا على "إسرائيل" سيكون ردا قاسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب الشؤون التنسيقية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: "نحذر العدو من تجربة مقاومة الشعب الإيراني مرة أخرى، وعليه ان يعلم انه لزم الامر فإن شبابنا سيدخلون المعركة ضد العدو ويدافعون عن إيران بإرادة صارمة".

وأشار إلى الجرائم التي ارتكبها النظام الصهيوني في فلسطين، وقال: "لقد قتل النظام الغاصب أكثر من 40 ألف امرأة وطفل في الأشهر القليلة الماضية، ولكن لم نسمع أي صوت من الدول المدعية لحقوق الإنسان، بل ودعمت هذه الجرائم باشكال مختلفة".

وذكر العميد عبد اللهي أن جرائم النظام الصهيوني الأخيرة جعلت أحرار العالم يتعرفون على الوجه القبيح له، وأضاف: "إيران سترد بقوة على العدو لقيامه باغتيال ضيفها الشهيد إسماعيل هنية، لكن وقت الرد غير واضح وعلى الكيان الصهيوني ان يدفن حلمه في ان لاترد ايران على هذه الجريمة".

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