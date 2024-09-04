يجب تعزيز البنية الدفاعية للمنتخب الوطني لكرة قدم الصالات

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال رضا لك وتعليقا على المباراتين الوديتين اللتين خاضهما المنتخب الإيراني لكرة الصالات ضد كازاخستان، والتي أسفرت عن هزيمة إيران 4-1 في المباراة الأولى والتعادل 1-1 في المباراة الثانية: علينا أن نلعب بفرق من نفس المستوى أو أفضل منا، لكن هذا لم يحدث. أظهر الاجتماعان مع كازاخستان مدى تضرّر إيران من هذه القضية.

قال سرلک أنه لا ينبغي أن نغتر بالفوز بالمباراة الودية فی اشارة الی أنه "ليس لدينا الكثير من الفرص ويمكننا حل مشاكل الفريق في مثل هذا الوقت القصير". إذا كان لدينا المزيد من المباريات الودية ، لكان بإمكاننا إصلاح هذه المشكلات في وقت أقرب. كازاخستان فريق ذو جودة عالية، واللعب مع مثل هذا الفريق الذي يستخدم حارس مرماه بشكل جيد للغاية في المباراة المكونة من خمسة لاعبين يتطّلب الكثير من التركيز، وهو ما لم يكن لدينا في المباراة الأولى.

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