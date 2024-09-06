سفير إيران في بغداد: سيتم خلال زيارة بزشكيان إلى العراق توقيع مذكرات التعاون الأمني بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن محمد كاظم ال صادق سفير إيران لدى بغداد، أنه سيتم توقيع مذكرات التعاون الأمني خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق.

وأعلن ال صادق، اليوم الجمعة، أن زيارة بزشكيان ستتم في ظل أوضاع وتطورات المنطقة وقضية غزة، فضلا عن تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية.

وأكد أن العراق بلد مهم في المنطقة ويحظى باهتمام بزشكيان على صعيد السياسة الخارجية.

وفيما يتعلق بدور العراق في الوساطة بين طهران ودول المنطقة، أشار سفير إيران في بغداد إلى أن بلاده خطت خطوة مهمة في إعادة العلاقات مع السعودية، وكانت هناك محادثات حول تعزيز العلاقات مع بعض الدول الإقليمية مثل مصر والأردن.

وقال ال صادق إن العراق يمكن أن يلعب دوراً في هذا الصدد، مثل إعادة العلاقات بين إيران والسعودية في الماضي، ونأمل أن يلعب هذا البلد دوراً في تعزيز هذه العلاقات مع الدول الأخرى في المنطقة.

وذكر أن المجال الاقتصادي قضية مهمة وسيناقش الجانبان هذا الأمر ويحققان فيه، لافتا إلى وجود مذكرات تفاهم في المجال الأمني والاتفاقيات وتوقيعها من قبل المسؤولين في البلدين.

وقال السفير الإيراني في بغداد إن الرئيس الإيراني سيزور بغداد ويعقد لقاءات رسمية.

وأضاف ال صادق أن بزشكيان سيتوجه إلى البصرة وأربيل إذا توفرت الظروف أثناء زيارة العتبات.

ومن المفترض أن يزور الرئيس الإيراني هذا البلد هذا الشهر، استجابة لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ومن المقرر أن يغادر بزشكيان إلى العراق قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

/انتهى/