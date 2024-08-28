سفير إيران في بغداد يعلن عن موعد زيارة بزشكيان الى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد كاظم ال صادق سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق: إن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان سيتوجه قريباً إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأشار "محمد كاظم ال صادق" إلى أهمية زيارة بزشكيان إلى العراق، وقال إنه بناء على الخطط الموضوعة فإن هذه الرحلة ستتم في فترة 10 سبتمبر الى 21 سبتمبر عام 2024.

وأشار إلى: أن عدداً من المذكرات التي كان من المفترض أن يوقعها رئيسا البلدين خلال زيارة رئيس بلادنا الراحل الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي سيتم التوقيع عليها وتبادلها خلال الزيارة المقبلة لمسعود بزشكيان إلى العراق.

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