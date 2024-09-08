الجزائر... عبد المجيد تبون يفوز بانتخابات الرئاسة بعد حصوله على 94.65% من الاصوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت سلطة الانتخابات إن نتيجة الفرز داخل وخارج الوطن سجلت 5630196 صوتا للمرشحين الثلاثة. وأعربت عن "الارتياح العميق إزاء المشاركة الواسعة للمواطنين بهذا الاستحقاق الانتخابي".

وتنافس في هذه الانتخابات 3 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بصفته مرشحا مستقلا، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم.

وأشادت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر بـ"الظروف التي ميزت الحملة الانتخابية التي اتسمت بالهدوء والسلمية".

وقالت سلطة الانتخابات إنها سجلت 6689 نشاطا بينهم 1529 تجمعا عقدهم المرشحون الثلاثة وممثلوهم.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت أمس السبت بلغت 48.03%، في حين بلغت نسبة المشاركة وسط الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 19.57%.

/انتهى/