"نحو القبلة"... ناشطون ايرانييون يطلقون حملة دولية لدعم غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه منذ مسيرة زيارة الأربعين الحسيني(ع)، أطلق المركز الإيراني للتنمية الفكرية للأطفال والمراهقين حملة "نحو القبلة" لدعم اهالي غزة بهدف حشد الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني في ظل الإبادة الجماعية التي يفرضها الكيان الصهيوني ضد اهالي غزة المظلومين.

تسعى الحملة الدولية "نحو القبلة" إلى توفير فرصة لسماع صوت الشعب المضطهد في غزة وحشد الدعم للشباب الفلسطيني. تتضمن هذه الحملة مواضيع مثل دور الشباب في انتصار فلسطين، والتعاطف مع شعب غزة المظلوم، والشباب على طريق تحرير القدس والقضية المشتركة للشباب في العالم وهي تحرير فلسطين.

يمكن لجميع المهتمين بالانضمام إلى الحملة تقديم أفكارهم وأعمالهم من خلال زيارة الموقع التالي: https://kpf.ir/

سيتم تقديم أفضل الأعمال والأفكار وتكريمها في حفل أطلق عليه "التجمع الضخم للشباب الداعمين لغزة" الذي ينظمه المركز في وقت لاحق من هذا الشهر.

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