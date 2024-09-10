اليمن: شهداء وجرحى في عدوان أميركي - بريطاني على مدرسة في تعز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المصادر الاخبارية عن ارتقاء شهيدتَين وتسجيل 7 جريحات، في حصيلةٍ غير نهائية للعدوان الأميركي - البريطاني الذي استهدف مدرسة في مديرية التعزية، بمحافظة تعز، جنوبي غربي اليمن.

وذكرت مصادر الميادين أن الاستهداف للمدرسة في منطقة الجند، أتى بغارتين للطيران الأميركي - البريطاني.

وشنّت الطائرات الأميركية والبريطانية، الاثنين، عدواناً بـغارة على منطقة الجَبّانة غربي مدينة الحُدَيْدَة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن.

يُشار إلى أنّ العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن يأتي دعماً لـ"إسرائيل" في عدوانها على قطاع غزّة، نظراً لما تشكّله صنعاء من جبهة قوية ومؤثّرة في ملحمة "طوفان الأقصى"، عبر استهدافها موانئ الاحتلال والسفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال، إضافةً إلى استهدافها عمق الكيان المحتل.

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