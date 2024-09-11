مسؤول يمني: العالم سيشهد مفاجآت قادمة ستُثلج صدور غزة والضفة!

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال الغرسي"إن تصريحات السيد القائد عبد الملك الحوثي حول القدرات البرية القادمة، ستترجم على أرض الواقع قريبا"، مشددا على أن المفاجآت القادمة "ستُنكل بالعدو أشد تنكيل وستُشكل تحولا استراتيجياً في المعركة مع العدو".

وأضاف أن "الترتيبات والتحضيرات لهذه المفاجآت مستمرة بعون الله وسيكون توقيت الرد اليمني مفاجئاً للعدو وسنسعى الى ايلام العدو بشكل أكبر". ‏

وتوعد الغرسي العدو قائلا "كلما استمر العدوان على إخواننا في غزة كلما استمر اليمن في توسيع ضرباته وسيقابل التصعيد بالتصعيد والمرحلة الخامسة من التصعيد سيتلوها مرحلة سادسة وسابعة إذا استمر العدوان ولن نتوقف إلا إذا توقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وحول مستجدات ملف المفاوضات، أوضح المسؤول بمكتب الرئاسة اليمنية، أن العدو الاسرائيلي يماطل في المفاوضات بضوء أمريكي كون أمريكا لا تريد إنهاء العدوان على غزة.

ونبّه إلى أن المطلوب اليوم "الصمود والثبات والتنكيل بالعدو"، موجها رسالته لمقاومي غزة والضفة الغربية قائلا "نشد على أيدي إخواننا المجاهدين في غزة والضفة بالاستمرار في عمليات التنكيل بالعدو والثبات على موقفهم وجبهات الإسناد معهم لأن هذا العدو لا يعرف إلا لغة القوة".

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