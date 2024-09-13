من البصرة... بزشكيان يدعو الدول الاسلامية الى الوحدة لمنع جرائم اسرائيل والرقي بشعوب المنطقة +فيديو

أفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية وصل الى مدينة البصرة قبل دقائق قليلة وذلك بعد ان زار مرقد الامام الحسين (عليه السلام) في كربلاء مساء امس الخميس.

والتقى الرئيس بزشكيان بعد اقامة مراسم الاستقبال، مع النخب وعشائر البصرة، حيث قال خلال هذا اللقاء: "اذا تآخى المسلمون مع بعضهم البعض، فلن تمتلك إسرائيل الجرأة لإرتكاب المجازر ضد المسلمين".

وأشار الى كلام من اميرالمؤمنين الامام علي عليه السلام وقال: "لم يقل الامام علي عليه السلام أن المؤمنين متساوون مع المؤمنين، لكنه قال إن المسلمين متساوون مع المسلمين".

وتابع: "إذا قمنا نحن المسلمون من كل مذهب ومعتقد بالتآخي بيننا، فهل تستطيع إسرائيل أن تذبح المسلمين؟".

ودعا رئيس الجمهورية المسلمين في انحاء العالم الى الوحدة وقال: "الانقسام هو حافة النار، عندما نختلف مع بعضنا البعض، سنكون في النار".

ولفت بزشكيان الى خلفية تشكيل الاتحاد الاوروبي وقال: "عندما ننظر إلى التاريخ، نجد أن الأوروبيين كانوا يقتلون بعضهم البعض نحو ما يقرب من مائة عام، لكن هذه الدول اتفقت في النهاية بعضها البعض وتوصلت إلى عملة واحدة واتحاد موحد من أجل مصالحها الخاصة".

وتابع: "حاليا نرى المواطن الاوروبي يمكنه ركوب القطار والسفر مثلا من فرنسا إلى جميع الدول الأوروبية"، متسائلا: "لماذا لا نستطيع نحن في المنطقة السفر بسهولة إلى مدن مختلفة في دول غرب آسيا؟"

وصرح: "يجب أن يكون رجال الأعمال والأكاديميون والعلماء والحرفيون والمسلمون قادرين على التواصل بشكل وثيق مع بعضهم البعض"، مؤكدا: "نحن إخوة من حيث المعتقدات والثقافات التاريخية، كنا جميعًا معًا، والآن علينا أن نتكاتف مرة أخرى ونعود ما كنا عليه".

خاطب الرئيس الايراني الحاضرين وقال: "الإخوة والأخوات الأعزاء! انه في مصلحة الأعداء أن نختلف ونتخاصم بعضنا البعض، فكل رسالة وصوت يسبب الخلاف والانقسام بين المسلمين هي رسالة شيطانية".

وفي قسم آخر من تصريحاته، لفت الى مشروع خط السكك الحديدية من داخل ايران الى البصرة وقال: "عازمون على متابعة مشروع خط القطار من شلمجة إلى البصرة بكل قوة"، مبينا:"هذه هي الخطوة الأولى، وسأتبع أي طريقة تساعد إيران والعراق على التقارب الاكثر من بعضهما البعض".

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