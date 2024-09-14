برلماني إيراني: حجم التبادلات مع أذربيجان ينمو بنسبة 40% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي خضريان، في شرحه لزيارة الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جمهورية أذربيجان، تمت هذه الرحلة بدعوة من الحكومة الأذربيجانية من منظمة شنغهاي للتعاون من أجل مراقبة الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية في هذا البلد، وناقش ممثلو برلمانات الدول الأعضاء في شنغهاي القدرات البرلمانية لمبادرة التنمية الشاملة.

وصرح خضريان أن سياسة الجوار التي يتبعها خلق تكامل إقليمي على أساس النموذج المحلي هي دائمًا مهمة بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية وذكر: تقوم السياسة الخارجية، للجمهورية الإسلامية على أساس إقليمي وفي إطار سياسة الجوار، ويجب علينا أولاً توسيع سياستنا الخارجية وعلاقاتنا مع الجهات الفاعلة التي لديها أشكال إدراكية وثقافية وهيكلية مشتركة نسبيًا معنا.

وفي إشارة إلى زيادة حجم التجارة بين إيران وأذربيجان بنسبة 40% هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، قال خضريان: في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تم تصدير ما يقرب من 300 مليون كيلوغرام من البضائع بقيمة تقارب 242 مليون دولار بين البلدين. وهناك إمكانية لنمو التبادلات في المستقبل القريب.

وأشار إلى أهمية الجسر الجديد في معبر أستارا الحدودي والذي سيسهل شؤون الجمارك ونقل البضائع وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في المنطقة باعتباره ممرا بين الشمال والجنوب، وايضا اشار إلى أهمية الإسراع في إنشاء مشروع معبر آرس في محيط نهر آرس، وقال: إن هذا المشروع عبارة عن ممر استراتيجي من الشرق إلى الغرب .

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