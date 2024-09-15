الجيش الإسرائيلي: صاروخ من اليمن استهدف "تل أبيب".. فشلنا في الاعتراض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قبل ذلك بلحظات، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل، ما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 5 إسرائيليين أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ إثر التصدي لصاروخ أطلق من اليمن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن دفاعات جوية أخفقت في اعتراض صاروخ مصدره اليمن سقط في منطقة غير مأهولة قرب المطار وسط إسرائيل.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة "حيتس 3" الدفاعية الجوية اعترضت صاروخ أرض أرض أطلق من اليمن نحو إيلات، قائلا إن الصاروخ لم يدخل أجواء إسرائيل.

وفي يوليو/تموز الماضي، قُتل إسرائيلي وأصيب 10 آخرون إثر سقوط مسيّرة وسط تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة، وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم.

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