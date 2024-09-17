حماس: مجزرة البریج ما کانت لتحدث لولا شلل المنظومة الدولیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت حماس في بيان اليوم الثلاثاء، أن “المجازر المتواصلة في قطاع غزة، لن توهِن من عزيمة وصمود شعبنا الفلسطيني أو تُفلِح في إخضاع مقاومته، أو تُقَرِّب الطغمة الفاشية الصهيونية من تحقيق أهداف عدوانها الوحشي”.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مجزرة جديدة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث قصف مربعا سكنيا مكتظا بالأهالي، وأسفرت عن 26 شهيداً وعشرات المصابين.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن التقديرات تشير إلى وجود نحو 50 شخصا في المنازل المستهدفة شرق البريج، وأنهم يواجهون صعوبة في الوصول إلى العديد من الشهداء تحت الأنقاض، في ظل استمرار القصف المدفعي العشوائي على المنطقة.

وشددت حماس على أن مجازر الاحتلال “لن تزيدنا إلا إصراراً على المقاومة ومواصلة خطوات تهشيم إرادة جيش الاحتلال الفاشي ودحر عدوانه، على طريق تحقيق آمال شعبنا في التحرير وتقرير المصير”.

وأضافت أن هذه الجرائم البشعة والمتكررة، هي إمعان من جيش الاحتلال “الإرهابي في حرب الإبادة والاستهداف المباشر والمتعمّد للمدنيين العزّل، وسط صمت دولي مُستهجَن، وحالة شلل كامل للمنظومة الدولية عن أخذ دورها في تفعيل قوانين حماية المدنيين في الحروب، وإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ قرارات وقف العدوان، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم”.

وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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